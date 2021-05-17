المنتدى الاقتصادي العالمي يلغي اجتماعاً سنوياً خاصاً

قال المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، إنه ألغى اجتماعه السنوي للعام 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف المنتدى الذي مقره سويسرا في بيان "للأسف فإن الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر، وتباين معدلات توزيع اللقاحات، وعدم التيقن حيال السلالات الجديدة من الفيروس تجعل من الصعب عقد اجتماع عالمي لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم بالحجم الذي خططنا له".

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وأضاف أن الاجتماع السنوي سيُعقد بدلا من ذلك خلال النصف الأول من 2022، وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء على تقييم للوضع خلال الصيف.

وبنهاية العام الماضي، قرر المنتدى الاقتصادي العالمي عقد المنتدى في سنغافورة بدلا من سويسرا، إذ ستجعل جائحة كوفيد-19 من الصعب ضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا.

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريند وقتها، إن "سنغافورة ناجحة في التعامل مع الجائحة".

يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى كان يُعقد سنوياً في منتجع دافوس الشتوي الواقع في المنطقة الشرقية من جبال الألب بسويسرا لمناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم.