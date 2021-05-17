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تماشيا مع التوقعات.. تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل

أحد مصانع السيارات في شنغهاي بالصين (رويترز)
مصنع في الصين
اقتصاد الصين

تماشيا مع التوقعات.. تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل

حقق نموا بـ 9.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل، لكنه جاء متماشيا مع التوقعات، إذ أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن الإنتاج الصناعي.

ونما إنتاج المصانع الصينية 9.8% في أبريل مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من نسبة النمو التي بلغت 14.1% في مارس.

ومع ذلك وصل إنتاج الألمنيوم إلى مستوى قياسي على أساس شهري ونما 12.4% في أبريل مقارنة مع الشهر الذي سبق.

أما مبيعات التجزئة فكانت أقل بكثير من توقعات المحللين، ونمت 17.7% في أبريل على اساس سنوي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الأصول الثابتة فقد نمت بنحو 20% في أول أربعة أشهر من هذا العام على أساس سنوي وهو ما جاء أفضل بقليل من التوقعات.

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