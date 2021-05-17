دبي تخفف إجراءات كورونا عن فعاليات اقتصادية واجتماعية

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تحديثات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحضور على لقاح كوفيد-19.

شملت الإجراءات أن يكون التواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم، و6 أشخاص للمقاهي.

التواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم، و6 أشخاص للمقاهي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 17, 2021

وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70%، وللغرف الفندقية إلى 100%، والسماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بشرط حصول جميع الحضور والمشاركين على لقاح كوفيد-19.

وفي 15 نوفمبر الماضي كان مجلس دبي الرياضي قد أعلن تلقيه موافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من أجل عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بنسبة 30%.

وذكر بيان صحافي: "تم بالفعل حضور الجماهير لبطولات برياضات: الملاكمة، الجولف، الكريكت، كرة السلة، البولو، وبطولة "ريد بل" للسيارات "كار بارك درفت" وبناء الأجسام، كما جار العمل للتجهيز لعودة الجماهير في البطولات الرياضية المقبلة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أو يشرف على تنظيمها، فيما خاطب مجلس دبي الرياضي المنظمين والاتحادات الرياضية بإمكانية عودة الجماهير لمباريات جميع الرياضات التي تقام في ملاعب وصالات دبي".