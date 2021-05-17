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نائب الفيدرالي الأميركي: النمو قد يصل إلى 7% هذا العام

الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

نائب الفيدرالي الأميركي: النمو قد يصل إلى 7% هذا العام

إعادة فتح اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار ربما يستغرق وقتا أطول من الوقت الذي قد يستغرق لإغلاقه

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واشنطن - رويترز

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قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) اليوم الاثنين، إن نمو اقتصاد الولايات المتحدة قد يصل إلى 7% هذا العام، مع حل اختناقات العمالة والإمدادات الأخرى وتسارع التعافي.

وأضاف كلاريدا أمام مؤتمر لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، "يبدو أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بسرعة هذا العام. يمكن أن نحقق نموا أعلى من ‭‭6%‬‬ وربما يكون ‭‭7%‬‬".

وقال إن من المرجح أن تنقشع الاختناقات الحالية في العمالة والعرض، وإن "إعادة فتح اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار ربما يستغرق وقتا أطول من الوقت الذي قد يستغرق لإغلاقه".

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