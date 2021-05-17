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نمو الإنتاج الصناعي الصيني يتباطأ ومبيعات التجزئة دون التوقعات

أحد مصانع السيارات في شنغهاي بالصين (رويترز)
أحد مصانع السيارات في شنغهاي بالصين (رويترز)
اقتصاد الصين

نمو الإنتاج الصناعي الصيني يتباطأ ومبيعات التجزئة دون التوقعات

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بكين - رويترز

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تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل نيسان عن القفزة التي شهدها في الشهر السابق، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8% في أبريل نيسان مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من نسبة 14.1% في مارس آذار، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.

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وقال فو لينغوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر صحافي في بكين اليوم، إن "الاقتصاد الصيني شهد تحسنا قويا في أبريل نيسان، لكن مشاكل جديدة ظهرت أيضا".

وأضاف: "أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد".

وزادت مبيعات التجزئة 17.7% على أساس سنوي في أبريل نيسان، وهي أضعف بكثير من نمو بـ24.9% توقعه المحللون ونزولا من القفزة البالغة 34.2% في مارس آذار.

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