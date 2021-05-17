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‭‬وزير المالية: الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار

العلم الأمركي والعالم التونسي
العلم الأميركي والعالم التونسي
اقتصاد تونس

‭‬وزير المالية: الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار

تجري مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي

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تونس - رويترز

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قال وزير المالية التونسي على الكعلي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.

وأضاف الكعلي الذي كان في زيارة لواشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد "الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسوؤلين أميركيين".

وأوضح الكعلي أن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.

ولم يتطرق الكعلي للمزيد من التفاصيل. وكان قال لرويترز في يناير كانون الثاني الماضي ان تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.

وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

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