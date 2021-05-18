اقتصاد اليابان ينكمش لأول مرة في 3 فصول

أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد.

وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا بـ1.3%، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش بـ1.2%.

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وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض بواقع 1.4%، مقابل انخفاض بـ2% توقعه الاقتصاديون.