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المفوضية الأوروبية تقترح قواعد ضريبية موحدة للشركات

الاتحاد الأوروبي - فرانس برس
علم الاتحاد الأوروبي
شركات

المفوضية الأوروبية تقترح قواعد ضريبية موحدة للشركات

بهدف إيجاد بيئة أعمال مستقرة وأكثر إنصافاً لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

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اعتمدت المفوضية الأوروبية الثلاثاء خطة لتوحيد قواعد ضرائب الشركات في أرجاء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد بيئة أعمال مستقرة وأكثر إنصافا لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

واقترحت المفوضية أن تنشر الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي معدلات ضرائبها الفعلية لضمان قدر أكبر من الشفافية، واقترحت أيضا إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي للتغلب على الاستخدام غير القانوني لشركات ليس لها وجود فعلي.

وتهدف الخطة إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة من خلال معالجة خلل في النظام الضريبي يمنح معاملة تفضيلية لتمويل الشركات بالدين أكثر من التمويل عن طريق الأسهم.

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وسيشجع هذا الشركات على تمويل أنشطتها عن طريق الأسهم بدلا من اللجوء إلى الاستدانة.

واقترحت المفوضية أيضا أن تسمح الدول الأعضاء بخصم لخسائر الشركات على الأقل من العام المالي السابق.

وسيعود هذا بالفائدة على الشركات التي حققت أرباحا في الأعوام السابقة على الجائحة، بأن يسمح لها بتعويض خسائرها في 2020 و2021 مقابل الضرائب التي دفعتها قبل 2020.

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