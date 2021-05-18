قطاع الخدمات الصحية بالإمارات يتجاوز نصف مليار دولار في 2025

قالت شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، إن جائحة كورونا أدت إلى زيادة استخدام الخدمات الصحية عن بُعد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر الآن حلاً مستداماً طويل الأجل.

وأضافت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أنه نظراً للنمو المتوقع في قطاع الخدمات الصحية عن بُعد في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25%، اعتباراً من عام 2020 إلى ما يقدر بـ 536.5 مليون دولار (19.7 مليار درهم) بحلول عام 2025، فقد تصبح الخدمات الصحية عن بُعد الحل الأول للتعامل مع أزمات الصحة العامة وركيزة أساسية لرعاية المرضى حتى بعد كوفيد–19.

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وأفادت 91% من شركات التأمين المحلية أن حاملي وثائقهم توجهوا لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد مؤخراً، مقابل 31% قبل انتشار الوباء، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% نتجت عن الوباء.

ومن المرجح أن يستخدم أكثر من 50% من الوافدين في الإمارات الخدمات الصحية عن بعد للرعاية الأولية، أي بنسبة 14% أكثر من المتوسطات العالمية، وفقا للتقرير.

تمحور سلوك المستثمرين

وأشار التقرير إلى أنه تبعاً لجائحة كوفيد–19، يقوم كبار دافعي الرعاية الصحية بالاستثمارات وبناء الشراكات واستكشاف عمليات الاستحواذ التي ستزيد من توسيع نماذج أعمالهم واحتواء التكاليف حيث يمهد مقدمو الخدمات الطريق لنماذج الرعاية المختلطة المستقبلية.

في عام 2020، شهدت دولة الإمارات زيادة بنسبة 8% في أقساط التأمين، متجاوزة معدل التضخم. بالنظر إلى الارتفاع المستمر في نفقات الرعاية الصحية في دبي، ومع تحمل أصحاب الأعمال العبء بسبب التأمين الإلزامي، فإن جهات الدفع الإقليمية تعدل سياسات السداد لتسريع التحول إلى نماذج السداد القائمة على القيمة.

المستشفيات

يشهد عدد المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ثابتاً على أساس سنوي بمعدل 6.2%. إذ أدت زيادة العرض إلى خلق منافسة متزايدة بين مقدمي الرعاية الصحية، أدت بدورها إلى تحويل التركيز نحو المرونة التشغيلية وتنويع الإيرادات.