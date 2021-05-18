مصر.. الجنيه يستقر أمام الدولار والذهب يسجل مستويات قياسية

فيما تشهد سوق الصرف في مصر نوعاً من الاستقرار خاصة في تعاملات الدولار مقابل الجنيه المصري، لكن في المقابل ارتفعت أسعار الذهب لتسجل مستويات قياسية جديدة.

في سوق الصرف، وعلى الرغم من مكاسب الدولار الأميركي أمام عملات غالبية الأسواق الناشئة، استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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وفي بنكي مصر والأهلي، سجل سعر الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي وكريدي أغريكول نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

في سوق المعادن، اتجهت أسعار الذهب إلى الارتفاع منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة بصعود المعدن الأصفر عالمياً. وسجل غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر ارتفاعاً بنحو 10 جنيها ليصل إلى مستوى 800 جنيه. كما ارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 905 جنيهاً. فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو 4 شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأميركي واستخدام المستثمرين المعدن التي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1869.60 دولار.

وكانت أسعار الذهب خلال تداولات أمس قد سجلت ارتفاعات علي المستوي العالمي بنسبة 0.65% لترتفع الأونصة لمستويات 1870 دولار، بسبب بيانات اقتصادية سلبية عن الاقتصاد الصيني والياباني.

وتمكنت اونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1870 دولار أو يقل قليلا خلال جلسات التداول على الذهب الآن، بعد أن كانت تسجل مستويات 1865 دولار صباح اليوم، في ظل تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأميركية وتراجع عائد السندات الأميركية وبسبب بيانات اقتصادية سلبية عن الصين واليابان.