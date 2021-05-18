إلى هذا الحد تآكلت حصة الأجانب في سوق العمل المصري

أظهرت بيانات رسمية حديثة، انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العامة في مصر خلال العام الماضي بنسبة 15.6% على أساس سنوي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام بلغ نحو 1172 أجنبياً منهم 1041 ذكور بنسبة 88.8%، و131 إناث بنسبة 11.2%) عام 2020، مقابل 1388 أجنبياً عام 2019.

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وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض إلى الظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد-19 كورونا.

وبحسب البيانات، تمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2020 حيث بلغ 673 أجنبياً بنسبة 57.4%، تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 232 أجنبياً بنسبة 19.8%.

بينما تمثل الدول الاقيانوسية (أستراليا ونيوزيلاندا وغينيا الجديدة، وغيرها) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 31 أجنبياً فـقط بنسبة 2.6%.

ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجانب بنسبة 77.4%، يليهم الحاصلون على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبياً بنسبة 11.8%.

فيما يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبياً بنسبة 63.3%، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بعدد 286 أجنبياً بنسبة 24.4%، يليهم الفنيون ومساعدو الأخصائيين حيث بلغ عددهم 110 أجانب بنسبة 9.4% من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمال العام العدد الأكبر حيث بلغ عددهم 548 أجنبياً بنسبة 46.8% (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجانب بنسبة 26.4% (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً).

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام بلغ 934 أجنبياً بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 بنسبة 20.3% عام 2020.