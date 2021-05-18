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هذه الدول تساهم في شطب ديون السودان

اقتصاد السودان

هذه الدول تساهم في شطب ديون السودان

ألمانيا تشطب ديوناً بقيمة 360 مليون يورو

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دبي - العربية.نت

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أقرت عدة دول شطب ديون السودان خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، ووافقت فرنسا على شطب ديون بقيمة 5 مليارات دولار، وأقرت تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وشطبت ألمانيا ديونا بقيمة 360 مليون يورو، مع تقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو.

وقدمت السعودية منحة بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد للمساهمة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان.

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وتعهدت إيطاليا بتسوية ديون السودان، وبالمثل تعهدت النرويج بإلغاء دين بقيمة 100 مليون دولار، وأكدت الكويت دعم مناقشات تسوية ديون السودان.

وخفضت الصين وألغت بعض ديون السودان.

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