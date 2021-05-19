تسارع التضخم بمنطقة اليورو في أبريل

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الأربعاء إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل/ نيسان بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دول تتعامل باليورو ارتفع 0.6% على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6% ارتفاعا من 1.3% سنويا في مارس آذار.

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يريد البنك المركزي الأوروبي أن يقترب معدل التضخم من 2% على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جدا قبل عام.

وارتفعت أسعار الطاقة مثل النفط والغاز 10.4% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي.

وعلى الجانب الآخر، نزلت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3% على أساس سنوي.