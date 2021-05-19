التضخم يرتفع في بريطانيا إلى 1.5% خلال أبريل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن تصخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 1.5% في أبريل نيسان من 0.7% في مارس آذار.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز زيادة التضخم إلى 1.4%.

مادة اعلانية

لكن بنك إنجلترا مصرّ على أنه لن يتسرع في تشديد السياسة النقدية، على الرغم من توقعاته الإيجابية للاقتصاد، لأنه يود توخي الحذر فيما يخص معدلات التضخم.

وقد قلص المركزي البريطاني مشترياته الأسبوعية في اجتماعه الأخير. ورغم أنه وصف الخطوة بأنها إجراء تشغيلي إلا أن البعض اعتبرها مؤشرا على التوجه المستقبلي.

ورغم اتفاق المحللين على أن السياسة النقدية ماضية نحو التشديد، يحذر الكثيرون من أن الوضع الاقتصادي مرهون إلى حد كبير ببرنامج التلقيح حول العالم، وخطورة ظهور سلالة متحورة من الفيروس.