انخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مارس

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في مارس على خلفية انخفاض فائض تجارة السلع والخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا معدلا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 17.8 مليار يورو في مارس آذار، وذلك انخفاضا من 25.9 مليار يورو في فبراير شباط، لكن ارتفاعا من 10.4 مليار في الفترة نفسها قبل عام، وذلك وفقا لقراءات معدلة.

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وفي الاثني عشر شهرا حتى مارس/ آذار، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، مرتفعا من 2.1% في الاثني عشر شهرا السابقة عليها.