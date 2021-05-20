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تقرير يكشف تفاقم أزمة البطالة بين الشباب في تركيا

إسطنبول
إسطنبول
اقتصاد تركيا

تقرير يكشف تفاقم أزمة البطالة بين الشباب في تركيا

7 من كل 10 شبان أتراك عاطلون عن العمل

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دبي - العربية.نت

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كشف تقرير صادر عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن سبعة من كل 10 مواطنين أتراك تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاطلون عن العمل، وبالتالي يعتمدون على ذويهم.

وأصدر الحزب تقريره بمناسبة عيد الشباب والرياضة في تركيا، ملقياً باللائمة في قضية البطالة على حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد عنون الحزب المعارض التقرير بـ "نظام حزب العدالة والتنمية يجعل الشباب يقيمون في منازلهم ويزيد البطالة والديون واليأس".

وأفاد تقرير حزب الشعب الجمهوري أن حوالي 59% من الشباب كانت بطالتهم ذات تأثير سلبي على حياتهم الأسرية، في حين قال 80% أن بطالتهم تنفرهم من أقرانهم.

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وأضاف حزب الشعب الجمهوري أن العائلات التي استنفدت جميع الموارد لتعليم أطفالها، تضطر إلى تغطية قروض الطلاب والنفقات نتيجة للبطالة الجماعية للشباب.

وقال التقرير أيضاً: "يتوقع حزب العدالة والتنمية أن يسدد خريجو الجامعات قروضهم دون خلق فرص عمل لهم".

وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل وغير المتعلمين المحتملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، قد اقترب من ستة ملايين، مضيفا أن 20% من خريجي الجامعات في البلاد عاطلون عن العمل، ولم يعودوا يبحثون عن وظيفة.

ولفت حزب الشعب الجمهوري إلى مغادرة أعضاء القوة العاملة ذوي التعليم الجيد تركيا، مضيفاً أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً والذين هاجروا من تركيا قد زادت بنسبة 70% في السنوات الأربع الماضية.

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