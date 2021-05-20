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ساكسو بنك للعربية: "الإنجليزي" قد يكون أول بنك مركزي يرفع الفائدة

اقتصاد

ساكسو بنك للعربية: "الإنجليزي" قد يكون أول بنك مركزي يرفع الفائدة

قال إن التقلبات ستكون حادة في سوق العملات الرقمية

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن العناوين الرئيسية من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إيجابية، وتعطي نوعا من القوة للدولار، متوقعاً استمراره في سياسته النقدية الحالية.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي لشهر أبريل، أن بعض المسؤولين يعتقدون أن على الفيدرالي أن يبدأ التفكير بالطرق المناسبة لتخفيف إجراءات التيسير النقدي في حال تسارع التعافي الاقتصادي.

وقال بعض أعضاء الفيدرالي إنه يتوجب التفكير بطرق تخفيف إجراءات التيسير النقدي مستقبلا، بينما الرأي السائد بين أعضاء الفيدرالي هو أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن بلوغ مستهدفاته.

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وقال الرواشدة، إنه لا بد من رؤية الاقتصاد الأميركي بشكل عام، وأن يظل الدولار ثابتاً طالما لا يوجد تغيير في السياسة النقدية.

وأشار رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، إلى أن البنوك المركزية الأخرى لها في ارتفاع الأصول وأسعار الأسهم إلى مستويات قياسية.

وأوضح أن اليورو لن يتأثر نوعاً ما بفتح الاقتصاد الأوروبي، والنظرة إيجابية بشأن الجنيه الإسترليني بسبب فتح الاقتصاد البريطاني وزيادة معدل التلقيح ولذلك قد يكون المركزي الإنجليزي أول البنوك المركزية التي تبدأ رفع أسعار الفائدة.

وذكر الرواشدة أن التقلبات ستكون حادة في سوق العملات الرقمية والبتكوين وتؤثر تصريحات الصين الأخيرة بشدة على العملات الرقمية.

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