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طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع إلى 444 ألفاً

وظائف بطالة كورونا أميركا
طابور من المتقديمن للحصول على إعانة بطالة
اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع إلى 444 ألفاً

مقارنة مع 478 ألفا في الأسبوع السابق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عن مستوى 500 ألف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة نمو الوظائف هذا الشهر في الوقت الذي لا تزال فيه الشركات تبحث عن عاملين.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 444 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 مايو / أيار، مقارنة مع 478 ألفا في الأسبوع السابق. وكان هذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار 2020.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 450 ألف طلب في أحدث أسبوع.

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ما زالت الطلبات أعلى بكثير من نطاق 200-250 ألف الذي يعتبر من المؤشرات المصاحبة لأوضاع جيدة في سوق العمل. وكانت الطلبات قد تراجعت من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل نيسان 2020 عند 6.149 مليون.

ويبحث أرباب العمل في شتى القطاعات، من الصناعات التحويلية إلى المطاعم والحانات عن عاملين رغم أن حوالي عشرة ملايين أميركي عاطلون عن العمل.

ويُعتقد أن نقص دور رعاية الأطفال وسماح معظم المدارس بحضور جزئي فقط للتلاميذ وأيضا المخاوف المستمرة من جائحة كوفيد-19 وتقاعد العاملين المرتبط بها كلها عوامل تسهم أيضا في نقص العمالة.

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