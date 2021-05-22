أميركا.. التطعيم ليس السبب الوحيد لتراجع الإصابات بكورونا

قال الدكتور سكوت جوتليب لشبكة CNBC الجمعة، إن المزيد من الأميركيين يجري تطعيمهم ضد كوفيد كل يوم، لكن هذا ليس السبب الوحيد لاستمرار انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف جوتليب وهو مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق أن العوامل الإضافية التي تساهم في انخفاض مستويات العدوى تشمل ارتفاع درجة حرارة الطقس وحقيقة أن جزءًا من السكان غير الملقحين أصيبوا بالفعل بـ Covid.

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جاءت تعليقات جوتليب في الوقت الذي انخفض فيه متوسط ​​الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد في أميركا لمدة سبعة أيام إلى أقل من 30 ألفًا للمرة الأولى منذ عام تقريبًا؛ في أواخر مارس، كان هذا الرقم حوالي 66000.

تزامن انخفاض الحالات مع زيادة توافر اللقاح. واعتبارًا من الجمعة تلقى ما يقرب من 50% من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح Covid، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. في أواخر آذار (مارس)، كان هذا الرقم أقل بقليل من 30%.

ومع ذلك، قال جوتليب إن النسبة المئوية للأميركيين الذين لديهم بعض المناعة ضد فيروس كورونا أعلى من معدلات التطعيم، ويقدر إصابة ثلث السكان على الأقل.