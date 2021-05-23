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الرئيس العراقي: خسرنا تريليون دولار بسبب الفساد!

الرئيس العراقي برهم صالح(فرانس برس)
الرئيس العراقي برهم صالح
اقتصاد العراق

الرئيس العراقي: خسرنا تريليون دولار بسبب الفساد!

دعا إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الأحد، إن العراق خسر تريليون دولار منذ 2003 بسبب الفساد.

وأضاف أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

وذكر صالح خلال كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح برهم صالح أن العراق خسر تريليون دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003.

وأكد على "عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً"، لافتا إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف"، مشدداً على "جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد"، مؤكداً أن "الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب".

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