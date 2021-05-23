دبي تعتمد إنشاء منطقة متخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد

اعتمد المجلس التنفيذي لدبي، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إنشاء أول منطقة متخصصة ومتكاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة إكسبو تستهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين وتتيح المجال أمام الباحثين لتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً.

ويأتي إنشاء هذه المنطقة تجسيداً لأهداف استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وترسيخاً لمكانة دبي كنموذج عالمي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بمكانة ودور إمارة دبي كلاعب أساسي في مجالات التقنيات المستقبلية.

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وستكون المنطقة بمثابة منصة عالمية متكاملة لهذه التقنية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من العالم للعمل ومباشرة أعمالهم من إمارة دبي، وستتضمن مركزاً للأبحاث وأكاديمية ومختبرات للطباعة ثلاثية الأبعاد تساعد على البحث وتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً إضافة إلى مسرعات للطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في إمارة دبي، والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي، وتعتمد أفضل الممارسات في الأنظمة الصحية العالمية في مجال خدمات الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، بهدف رفع مستوى خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل إلى مستوى قياسي من خلال نموذج خدمة يتمحور حول تعزيز رحلة المريض.