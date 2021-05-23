هذه توقعات بنك بيرنبرغ الألماني للعالم بعد كورونا

قال بنك Berenberg الألماني، إن العالم بعد كورونا سيدخل فترة ازدهار اقتصادي شبيهة بـ "العشرينات الهادرة"، وأن الانهيار الاقتصادي الذي أنهى عقد "العشرينات الهادرة" قد لا يتكرر.

وتابع: "صانعو السياسات تعلموا كيفية التعامل مع الأزمات في الـ 10 أعوام الماضية".

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واستبعد البنك الألماني، حدوث تضخم مفرط أو كساد عظيم جديد.

وأضاف أن المستقبل القريب سيشهد ارتفاع الإنفاق مع عودة السفر والنشاطات الترفيهية.

وقال إن الاقتصاد العالمي سيشهد مرحلة طويلة من النمو إذا اتبعت السياسات المناسبة، بينما ستواجه الحكومات 5 تحديات أبرزها الديون والمرونة ضد الصدمات والتغير المناخي.