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هذه توقعات بنك بيرنبرغ الألماني للعالم بعد كورونا

اقتصاد

هذه توقعات بنك بيرنبرغ الألماني للعالم بعد كورونا

الاقتصاد العالمي سيشهد مرحلة طويلة من النمو

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دبي - العربية.نت

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قال بنك Berenberg الألماني، إن العالم بعد كورونا سيدخل فترة ازدهار اقتصادي شبيهة بـ "العشرينات الهادرة"، وأن الانهيار الاقتصادي الذي أنهى عقد "العشرينات الهادرة" قد لا يتكرر.

وتابع: "صانعو السياسات تعلموا كيفية التعامل مع الأزمات في الـ 10 أعوام الماضية".

واستبعد البنك الألماني، حدوث تضخم مفرط أو كساد عظيم جديد.

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وأضاف أن المستقبل القريب سيشهد ارتفاع الإنفاق مع عودة السفر والنشاطات الترفيهية.

وقال إن الاقتصاد العالمي سيشهد مرحلة طويلة من النمو إذا اتبعت السياسات المناسبة، بينما ستواجه الحكومات 5 تحديات أبرزها الديون والمرونة ضد الصدمات والتغير المناخي.

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