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انخفاض أسعار تصدير القمح الروسي مع هبوط الأسعار العالمية

القمح
القمح
اقتصاد روسيا

انخفاض أسعار تصدير القمح الروسي مع هبوط الأسعار العالمية

تراجع القمح ثلاثة دولارات إلى 272 دولارا للطن

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موسكو - رويترز

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قالت شركة آيكار الروسية للاستشارات الزراعية في مذكرة اليوم الاثنين إن أسعار الصادرات الروسية لمحصول القمح الصيفي الجديد تراجعت الأسبوع الماضي بعد انخفاض الأسعار العالمية في شيكاجو وباريس.

وعادة ما تبدأ روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، الحصاد في أواخر يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز. وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن روسيا ربما تزيد صادرات الحبوب في موسم التسويق ‭‭2021‬\‭22‬‬، الذي يبدأ أول يوليو/ تموز، رغم أن المحصول أقل.

وقالت آيكار إن أسعار محصول القمح الروسي الجديد بنسبة بروتين ‭‭12.5‬‬%، للتحميل من موانئ البحر الأسود، كانت عند 260 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي، منخفضة 12 دولارا عن الأسبوع السابق.

وقالت سوف-إكون، وهي شركة استشارات أخرى، إن أسعار المحصول القديم انخفضت أيضا، إذ تراجع القمح ثلاثة دولارات إلى 272 دولارا للطن، وهبط الشعير دولارين إلى 248 دولارا للطن.

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