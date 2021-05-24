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تراجع هامشي لحوالات المغتربين الأردنيين في الربع الأول

المركزي الأردني مناسبة
البنك المركزي الأردني
اقتصاد الأردن

تراجع هامشي لحوالات المغتربين الأردنيين في الربع الأول

بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط

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عمان - رويترز

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قال البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 0.2% في الربع الأول من العام إلى 599.6 مليون دينار مقارنة بالفترة المماثلة من 2020.

بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، كما تأثرت بفعل تداعيات جائحة كورونا.

كانت تحويلات المغتربين الأردنيين قد تراجعت 9.1% العام الماضي إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار في 2019، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل قيمة تحويلات العاملين في الخارج، أحد مصادر الأردن الرئيسية للعملة الصعبة.

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