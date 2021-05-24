تركيا تصعد في شرق المتوسط.. ستحفر آبار غاز جديدة في منطقة نزاع مع قبرص

قالت تركيا، اليوم الاثنين، إنها ستحفر آبارا جديدة للبحث عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع قبرص.

وأضافت أنها حفرت 8 آبار في شرق المتوسط دون أن يتم اكتشاف الغاز الطبيعي حتى الآن.

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يأتي هذا التصعيد بمنطقة شرق المتوسط، رغم تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بنهاية الأسبوع الماضي، أن تركيا و اليونان ستعقدان اجتماعاً الأسبوع المقبل في إطار إجراءات بناء الثقة بين البلدين.

وأضاف أكار في تصريحات صحافية الخميس الماضي: "سنعقد اجتماعاً مع نظرائنا اليونانيين في إطار إجراءات بناء الثقة، سنعبر مرة أخرى عن أننا ننتظر الاجتماع الرابع الذي سيعقد في أنقرة".

وكانت تركيا واليونان على خلاف حول موارد الطاقة العام الماضي بعد أن أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.

وأطلق المسؤولون العسكريون الأتراك واليونانيون محادثات للحد من مخاطر الصراع والحوادث في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الناتو بعد شهور من التوتر، كما استأنف الجاران اللقاءات السياسية لحل الخلافات بينهما.