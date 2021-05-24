دبي تعتمد إنشاء منطقة متخصّصة للطباعة ثلاثية الأبعاد في "إكسبو

اعتمد المجلس التنفيذي، خلال اجتماع برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنشاء أول منطقة متخصصة ومتكاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة إكسبو تستهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتتيح المجال أمام الباحثين لتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً.

ويأتي إنشاء هذه المنطقة تجسيداً لأهداف استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً عالمياً لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، بالتعاون مع القطاع الخاص، للارتقاء بمكانة ودور إمارة دبي لاعباً أساسياً في مجالات التقنيات المستقبلية.

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وقال ولي عهد دبي: "نهدف من خلال إطلاق المبادرات النوعية إلى خلق تغيير جوهري في القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة الإنسان، وترسيخ مكانة دبي لتكون محط أنظار واهتمام مراكز البحث والتطوير في العالم بكونها مدينة متكاملة تدمج بين الحاضر بتطبيقات المستقبل الواعد، بينما تتابع التطور المتسارع الذي يشهده العالم".

وأضاف "أطلقنا أول منطقة متخصصة لدعم تنفيذ استراتيجية دبي لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف تطوير وتبنّي هذه التكنولوجيا في الأسواق المحلية والشركات الناشئة. دبي مدينة المبدعين والمطورين والشركات والباحثين عن تطوير وتبنّي هذه التقنية». وستكون المنطقة بمثابة منصة عالمية متكاملة لهذه التقنية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من العالم للعمل ومباشرة أعمالهم من إمارة دبي، وستتضمن مركزاً للأبحاث وأكاديمية ومختبرات للطباعة ثلاثية الأبعاد تساعد على البحث وتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مسرعات للطباعة ثلاثية الأبعاد".