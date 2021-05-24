قبل لقاء بايدن.. أردوغان "يجس نبض" استثمارات الشركات الأميركية

أبلغت ثلاثة مصادر "رويترز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من نحو 20 شركة أميركية كبرى يوم الأربعاء لبحث الاستثمار في تركيا، وقال أحد المصادر إن اللقاء يأتي تمهيدا لاجتماع مقرر في يونيو حزيران مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

أوضحت المصادر، المطلعة على تفاصيل المؤتمر الهاتفي المقرر عقده في 26 مايو، أن الجهات المنظمة هي غرفة التجارة الأمريكية ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية واتحاد غرف التجارة وبورصات السلع التركي.

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وأوضح مصدر بقطاع الأعمال أن المؤتمر يستبق لقاء بايدن وأردوغان في 14 يونيو على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وهو ما سيكون أول مقابلة شخصية بينهما منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي.

وقال مصدر آخر مطلع إن الحكومة الأميركية ليست طرفا في التخطيط للمؤتمر. ولم تتضح هوية الشركات التي ستشارك فيه.

وأضاف المصدر الأول، وهو مصدر من القطاع طلب مثل المصادر الأخرى عدم نشر اسمه، "هي طريقة لجس نبض الشركات الأميركية، نوع من العمل التمهيدي قبيل لقاء بايدن وجها لوجه".