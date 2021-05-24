مجموعة السبع تقترب من وضع ضريبة موحدة للشركات متعددة الجنسيات

كشفت صحيفة Financial Times، أن مجموعة السبع اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن فرض ضرائب موحدة على الشركات متعددة الجنسيات متوقعة الإعلان عن هذه الاتفاقية يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تم الاتفاق على المقترح من قبل وزراء المالية، فمن الممكن أن تقوم مجموعة السبع التوقيع على هذه الاتفاقية رسميا خلال قمة مجموعة السبع والتي ستنعقد في 11 يونيو.

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كانت الولايات المتحدة قد اقترحت فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات.

علما أن هناك انتقادات أوروبية منذ وقت طويل بأن الشركات الأميركية تدفع ضرائب قليلة للغاية في الأسواق التي تخدمها.