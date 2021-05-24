.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موديز تحذر.. الاقتصادات الناشئة لم تتعاف بعد من تداعيات كورونا 

الأسواق الناشئة مناسبة
صورة تعبيرية عن الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة

موديز تحذر.. الاقتصادات الناشئة لم تتعاف بعد من تداعيات كورونا 

تصنف نحو 107 دول من الدول الناشئة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من بعض علامات التحسن، إلا أن مؤشرات الضغوط الائتمانية لا تزال مرتفعة في كل من الأسواق الناشئة والشركات غير المالية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقالت في تقريرها الذي تلقت العربية.نت نسخة منه إن الناتج المحلي للأسواق الناشئة يتعافى هذا العام، ولكن بالنسبة لبلدان عديدة، سيكون عام 2022 هو عام الانطلاق قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأشارت إلى أن نحو 34 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها اتجاه سلبي، ونحو 54% من إجمالي الدول الناشئة تصنيفها "B" سالب أو أقل.

وتصنف وكالة موديز نحو 107 دول من الدول الناشئة، ونحو 1700 شركة غير مالية في هذه الدول.

مصر تُخفّض التعويض المطلوب من السفينة الجانحة إلى 550 مليون دولار اقتصاد قناة السويس مصر تُخفّض التعويض المطلوب من السفينة الجانحة إلى 550 مليون دولار

وأشارت إلى أن الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة آخذة في التحسن، ومع ذلك، فإن الانتعاش سيكون غير متساو في معظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر تقرير صدر مؤخرا، من أن ارتفاع الدولار يقرع جرس الإنذار للأسواق الناشئة، إذ أن مستثمري الأسهم والسندات في البلدان النامية في طريقهم لتكبد المزيد من الخسائر وسط توقعات بمزيد من الضعف في الطلب بعد أن هبطت تدفقات الأموال إلى صناديق الأسهم خلال مارس إلى أقل من 30% من المستويات المسجلة في فبراير الماضي.

لكن بنك الاستثمار "مورغان ستانلي"، أرجع ذلك إلى تباطؤ وتيرة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مقارنة بالولايات المتحدة، فيما أشار بنك "سيتي غروب" إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود سعر صرف العملة الأميركية.

في الوقت نفسه، يعتزم المستثمرون التركيز في الوقت الحالي على بيانات التضخم من أجل التنبؤ باتجاهات السياسة النقدية لتلك الأسواق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد