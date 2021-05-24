هذه مستهدفات برنامج الخصخصة في السعودية خلال 5 سنوات

يستهدف برنامج الخصخصة في السعودية جمع 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، منها بيع أصول بـ 38 مليار دولار.

ويشمل بيع الأصول أبراج البث التلفزيوني والفنادق المملوكة للحكومة ومحطات تبريد وتحلية المياه.

مادة اعلانية

وتسعى المملكة إلى تأمين 16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص خلال 5 أعوام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الشراكات إبرام صفقات بنية تحتية بـ 15 مليار ريال مع مستثمرين من القطاع الخاص في 2021.

وكانت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، قد اكتملت عبر طرح كامل الحصص في شركتين من 4 شركات المطاحن، وتوقيع اتفاقيات مشروع الجبيل 3 ومشروع الجبيل 4 لإنتاج المياه المستقل.