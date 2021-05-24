"التجارة السعودية" تصدر أكثر من 104 آلاف سجل تجاري منذ بداية العام

أصدرت وزارة التجارة السعودية 104521سجلا تجاريا، منذ بداية العام الجاري 2021، وفقا لما ذكره لصحيفة "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأوضح الحسين أن عدد السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات، رئيس وفرعي، بلغ 95368 سجلا، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات، رئيس وفرعي، 9153 سجلا.

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وذكر أن الأنشطة التجارية، التي تصدرت قائمة النشاطات خلال العام الحالي، تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تلتها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، ثم نشاط قطاع التشييد.

وأوضح أن الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل مثل الهاتف الجوال.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تيسير استخراج السجلات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص.

ودعت وزارة التجارة السعودية منشآت القطاع الخاص كافة إلى الاستفادة من عملية إتاحة تفاصيل بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات مجانا عبر بوابة "واثق"، دعما من الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات إلكترونيا ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزا لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة.

وذلك إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع موثوقية التعامل الإلكتروني بين المنشآت وللمساهمة في نمو الأعمال وإيجاد فرص جديدة للمنشآت بمختلف القطاعات.

وتعد بوابة المطورين "واثق" خدمة مقدمة من وزارة التجارة السعودية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن جميع بيانات السجل التجاري للشركات والمؤسسات بتفاصيله، مثل الاسم التجاري، وحالة السجل وتاريخه، وبيانات النشاط، والعنوان، وحجم رأس المال، والتوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية، والعديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالكيان التجاري.