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 الصين تتوعد باتخاذ إجراءات لضبط ارتفاع أسعارالسلع الأساسية

اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين

 الصين تتوعد باتخاذ إجراءات لضبط ارتفاع أسعارالسلع الأساسية

شهدت أسعار السلع الأساسية خاصة النحاس ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الأخيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تعهدت الحكومة الصينية بكبح ارتفاعات أسعار السلع الأساسية، متوعدة التجار والمتداولين في أسواق السلع بتشديد العقوبات في حال ارتكاب مخالفات.

وقالت الحكومة إن سياسات الاحتكار والتلاعب في الاسعار وأسواق العقود الآجلة والمضاربة هي السبب في ارتفاعات الأسعار الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وشهدت أسعار السلع الأساسية خاصة النحاس ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الأخيرة بدعم من تعافي الاقتصاد العالمي، وبقيادة الصين المستورد الأكبر للسلع عالميا، حيث أنفقت 150 مليار دولار لشراء النفط الخام والحديد والنحاس خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وقالت السلطات إنها ستُعزز إدارتها للعرض والطلب على السلع للحد من الزيادات غير المنطقية للأسعار، كذلك بدأ البنك المركزي التحكم في كمية المعروض النقدي لتجنب حدوث ضغوط تضخمية وفقاعات للأصول.

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