أبوظبي تطرح سندات دولارية لأجل 7 سنوات.. وملياري دولار حصيلتها المتوقعة

تعتزم أبوظبي بيع سندات دولارية اليوم الثلاثاء، في أول مسعى لها في أسواق الدين العالمية هذا العام لجمع سيولة لخزائن الدولة رغم التعافي الأخير لأسعار النفط.

حددت أبوظبي السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات، عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، فيما تشير التوقعات أن العاصمة الإماراتية قد تبيع سندات بقيمة ملياري دولار.

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وتضررت الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، من جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط العام الماضي، لكن تعافي الطلب العالمي مع عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.

وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال: "سمعت أن حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط"، مضيفة أن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، اطلعت عليها "رويترز"، أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.

وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله اليوم بأكثر من 68 دولارا، لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي حين نزل سعر برنت إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي، بحسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح التي اطلعت عليها "رويترز".

لكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولارا للبرميل، مقابل نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.

وذكرت النشرة أن من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة أساسية.

وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة، وقد لجأت للسوق ثلاث مرات العام الماضي، وجمعت 15 مليار دولار.

وفي نهاية 2020، بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار والقروض 3.9 مليار دولار. وأظهرت النشرة أن السندات والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار في نهاية 2019.