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الاقتصاد الألماني ينكمش 3.1% بالربع الأول 2021

ألمانيا - اقتصاد
ألمانيا - اقتصاد
اقتصاد أوروبا

الاقتصاد الألماني ينكمش 3.1% بالربع الأول 2021

انكمش الاقتصاد 1.8% مقارنة بالربع الأخير من 2020

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برلين - رويترز

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أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول 3% على أساس سنوي بعد التعديل.

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