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إجراء جديد من قطر بشأن وزير المالية السابق علي العمادي

بنك قطر الوطني
فرع تابع لبنك قطر الوطني
اقتصاد قطر

إجراء جديد من قطر بشأن وزير المالية السابق علي العمادي

اعتُقل العمادي هذا الشهر وخضع للاستجواب بشأن مزاعم الاختلاس

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قال بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، إنه ألغى عضوية وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي في مجلس إدارة البنك بعد القبض عليه هذا الشهر بسبب مزاعم اختلاس.

وقال البنك في بيان للبورصة: "أعلن بنك قطر الوطني أن جهاز قطر للاستثمار قرر إلغاء عضوية علي شريف العمادي كممثل للجهاز في مجلس إدارة بنك قطر الوطني".

واعتُقل العمادي هذا الشهر وخضع للاستجواب بشأن مزاعم الاختلاس وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام. وجرى إعفاؤه من مهامه الوزارية التي يتولاها الآن علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى مهام منصبه.

ولم يصدر العمادي تصريحات علنية بشأن التحقيق ولم يُوجه له اتهام. ولم يتسن لرويترز التواصل معه وهو رهن الاحتجاز.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي يملك 50% من بنك قطر الوطني.

وقال البنك، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني سيتولى مهام رئيس المجلس لحين انتخاب رئيس مجلس إدارة للبنك.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال إن التحقيق يتعلق بمهام العمادي وزيرا للمالية وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك.

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