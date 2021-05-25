تحسن معنويات الشركات الألمانية في مايو بأكثر من المتوقع

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن ثقة الشركات في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في مايو/أيار مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا وخطوات حذرة تجاه استئناف أنشطة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 99.2 من قراءة معدلة عند 96.6 في أبريل نيسان.

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وأشار استطلاع رويترز لآراء المحللين إلى زيادة أقل ليبلغ المؤشر 98.2 نقطة، نقلاً عن رويترز.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد في بيان "وتيرة تحسن الاقتصاد الألماني تتسارع".