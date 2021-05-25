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سلطان عمان يوجه بإطلاق 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي

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سلطنة عمان
اقتصاد عمان

سلطان عمان يوجه بإطلاق 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي

توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق، وجه بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، بجانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.

وتضمنت الخطة المعلنة اليوم الثلاثاء دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وشملت المبادرات على دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو المقبل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتضمنت المبادرات الجديدة صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال عمان لمدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفًا.

وتقرر وفق المبادرات صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال عمان لمدة 6 أشهر، للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

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