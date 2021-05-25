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سميح ساويرس للعربية: ما يجري في نيوم على أرض الواقع مثير للإعجاب

نيوم

سميح ساويرس للعربية: ما يجري في نيوم على أرض الواقع مثير للإعجاب

أبدى رفضه التام للاستثمار في أي من أصول العملات المشفرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعتبر رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، في مقابلة مع "العربية" أن ما يتم تطبيقه على الأرض في نيوم مثير للإعجاب وتعدى مرحلة المخططات.

ووصف ما شاهده لدى زيارته "نيوم" في السعودية بالقول: "فوجئت من الكم والنوعية والتطوير الذي يحصل على أرض الواقع، ولأي شركة إنشاءات يجب زيارة ما يجري هنا".

من جهة أخرى وعلى صعيد العملات المشفرة، أبدى ساويرس رفضه التام للاستثمار في هذه النوعية من الأصول.

وقال ساويرس إن البنوك المركزية لن تقبل أن تتنحى جانباً لصالح العملات المشفرة التي لا يُعرف من يصدرها، وبالنسبة لي لا أُفضل المغامرة في موضوع لا تدعمه البنوك المركزية والحكومات.

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وعانت العملات المشفرة من مجموعة من الضربات في الأيام الأخيرة، من انتقادات إيلون ماسك لاستخدام بيتكوين للطاقة وبشأن قبولها للمدفوعات، إلى تصعيد الخطاب التنظيمي من الصين.

كما أشارت شخصيات بارزة مثل مارك كوبان إلى الخطر المتمثل في أن يضطر بعض المستثمرين ذوي الرافعة المالية إلى فك مراكزهم، وهو أمر وصفه على تويتر بأنه "الاسترخاء العظيم".

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