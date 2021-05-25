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عين الشركة المشغلة لميناء جدة على 3 موانئ دولية بنصف مليار دولار لكل صفقة

ميناء جدة الإسلامي
ميناء جدة
صندوق الاستثمارات

عين الشركة المشغلة لميناء جدة على 3 موانئ دولية بنصف مليار دولار لكل صفقة

خطط إنفاق بقيمة 1.7 مليار دولار على تطوير مينائها الرئيسي في جدة على البحر الأحمر

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دبي - العربية.نت

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تتطلع شركة محطة بوابة البحر الأحمر، المشغلة لميناء جدة في السعودية للاستثمار في موانئ في إفريقيا والشرق الأوسط، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة).

قال رئيس الميناء Jens Floe إن شركة RSGT تخطط للاستثمار في ثلاثة موانئ دولية على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ويبلغ إجمالي كل استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار، كما تهدف الشركة إلى إنفاق ما يصل إلى 1.7 مليار دولار على تطوير مينائها الرئيسي في جدة على البحر الأحمر، فضلاً عن الاستثمار المحتمل في موانئ سعودية أخرى.

اشترى صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco Shipping Ports حصة في RSGT في يناير، مما يقدر قيمة مشغل الموانئ بنحو 880 مليون دولار.

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يقود صندوق الثروة استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية ودعم الشركات المحلية التي تتطلع إلى تصدير المنتجات.

كما أدى الوباء إلى تجديد التركيز على الأمن الغذائي في المنطقة، حيث تعتمد العديد من البلدان على الواردات الزراعية.

قال Jens Floe في مقابلة: "إن إضافة كوسكو وصندوق الاستثمارات العامة كمساهمين سيعمل بالفعل على تسريع خططنا للنمو المحلي والدولي".

وأضاف أن الاستثمارات قد تأتي في السكك الحديدية والموانئ الجافة ومحطات الأسواق الناشئة في "موانئ أقل نضجاً وأقل تنظيماً".

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