.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدينة خليفة الصناعية تعلن خططا لمصنع أمونيا خضراء بمليار دولار

أبوظبي
أبوظبي
أبوظبي

مدينة خليفة الصناعية تعلن خططا لمصنع أمونيا خضراء بمليار دولار

تنتج الأمونيا الخضراء دون وقود أحفوري

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي اليوم الثلاثاء عن خطط لتشييد منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت في بيان إن هيليوس للصناعة، وهي شركة مشاريع متخصصة مملوكة للقطاع الخاص، ستستثمر "أكثر من 3.67 مليار درهم إماراتي (مليار دولار) خلال الأعوام المقبلة".

تنتج الأمونيا الخضراء دون وقود أحفوري وتستخدم في إنتاج منتجات أسمدة محايدة كربونيا.

أوضح البيان أن المشروع سينفذ على مرحلتين. ومن المتوقع أن ينتج عند استكماله 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد