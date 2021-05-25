مدينة خليفة الصناعية تعلن خططا لمصنع أمونيا خضراء بمليار دولار

أعلنت مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي اليوم الثلاثاء عن خطط لتشييد منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت في بيان إن هيليوس للصناعة، وهي شركة مشاريع متخصصة مملوكة للقطاع الخاص، ستستثمر "أكثر من 3.67 مليار درهم إماراتي (مليار دولار) خلال الأعوام المقبلة".

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تنتج الأمونيا الخضراء دون وقود أحفوري وتستخدم في إنتاج منتجات أسمدة محايدة كربونيا.

أوضح البيان أن المشروع سينفذ على مرحلتين. ومن المتوقع أن ينتج عند استكماله 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.