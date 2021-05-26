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الإمارات.. حضور المناسبات والأنشطة حصراً للمطعمين ضد كورونا

أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في أبوظبي
أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في أبوظبي
لقاح كورونا

الإمارات.. حضور المناسبات والأنشطة حصراً للمطعمين ضد كورونا

اعتبارا من 6 من يونيو

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت الإمارات إن التطعيمات ضد فيروس كوفيد-19، ستكون إلزامية لمن يحضرون جميع الفعاليات اعتبارا من السادس من يونيو، وذلك في وقت تنفذ البلاد حملة تطعيم تعد واحدة من أسرع الحملات في العالم.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء، إن الأمر ينطبق على جميع الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

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وأضافت أنه يجب على الحضور أيضا إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19، خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت دبي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، إن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد ضرورية للمشاركة في الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية وحفلات الزفاف، على ألا يتجاوز عدد الحاضرين مئة شخص.

تقول الإمارات إنه تم تطعيم ما يزيد عن نسبة 78.11% من إجمالي الفئات المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 84.59% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 عاما فما فوق، دون تحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على جرعتين أم جرعة واحدة.

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