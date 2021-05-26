صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 23% لـ60 مليار ريال في الربع الأول

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات البترولية السعودية بنسبة 6.6% ما يعادل 9.49 مليار ريال، في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 152.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 143 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الصادرات البترولية السعودية بنسبة 25.5% ما يعادل نحو 31 مليار ريال، مقارنة بنحو 121.53 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

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وأدت زيادة الصادرات البترولية إلى ارتفاع الصادرات السلعية السعودية البترولية وغير البترولية بنسبة 10.8% ما يعادل 20.7 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2021، لتبلغ قيمتها نحو 212.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، بالمقارنة بنحو 191.67 مليار ريال في الربع الأول من 2020.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% في الربع الأول من 2020، إلى 71.8% في الربع الأول من 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.1% في الربع الأول من 2021، لتسجل 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال في الربع الأول من 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول من 2020 إلى 28.2% في الربع الأول من 2021.

وسجلت السعودية فائضاً تجارياً بلغ 74.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بنحو 59.29 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

الواردات

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الواردات بنسبة 4% ما يعادل 5.3 مليار ريال، لتصل إلى 137.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقابل 132.3 مليار ريال في الربع الأول من 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5% في الربع الأول من 2021، مقابل 36.8% في الربع الأول من 2020، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 23.1% عن الارتفاع في الواردات البالغ 4%، خلال الربع الأول من العام الجاري.

الشركاء الرئيسيين

في الربع الأول من عام 2021، بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين نحو 38.9 مليار ريال، مما يجعل الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان والهند بقيمة 22.4 مليار ريال، و19.4 مليار ريال، على التوالي.

وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة من بين أهم 5 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموعة صادرات السعودية تلك الدول الخميس 110.2 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.9% من إجمالي الصادرات.

بلغت قيمة الواردات من الصين نحو 28.5 مليار ريال في الربع الأول عام 2021، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأميركية والإمارات بقيمة نحو 15.9 مليار ريال، و12.4 مليار ريال على التوالي.

وجاءت الهند وألمانيا من بين أهم 5 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول الخمس 70.9 مليار ريال، ما يمثل نسبة 51.5% من إجمالي الواردات.