المغرب يسعى لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي بحلول 2035

قالت لجنة شكلها عاهل المغرب الملك محمد السادس في تقرير اليوم الأربعاء، إن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.

ويبلغ عدد سكان المغرب نحو 37 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي 111 مليار دولار ونصيب الفرد من الناتج نحو ثلاثة آلاف دولار، وربع سكان البلد الواقع بشمال إفريقيا فقراء أو مهددون بالسقوط في براثن الفقر، بحسب البنك الدولي.

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وقدمت اللجنة، التي تشكلت في يوليو/ تموز 2019 لتقديم النصح بخصوص التنمية، توصيات لتحسين الزراعة والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات الرقمية والقضاء في المغرب.

ودعا التقرير إلى إدارة عامة فاعلة ومدفوعة بالنتائج وتعزيز المساءلة لضمان تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وقال رئيس اللجنة شكيب بنموسى "هناك إجماع على الإصلاحات واسعة النطاق المطلوب تنفيذها".