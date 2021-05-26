صندوق أستراليا السيادي يحذر من صعوبة تحقيق عوائد الفترة المقبلة

يعتزم الصندوق السيادي الأسترالي زيادة عدد موظفيه في قسم الاستثمار إلى الضعف، محذرا من أن تحقيق العوائد سيكون أصعب خلال فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق في شهادة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن صندوق المستقبل السيادي يستهدف تعيين 70 شخصا خلال العام المقبل للمساعدة في توجيه النقد لصناديق التحوط والاستثمار المباشر والاستثمارات المعتمدة على الاستراتيجيات القائمة على المهارات، وفقا لتقرير بلومبيرغ اطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وأوضح أن الشركة بحاجة إلى المزيد من الموظفين للعثور على مديرين يتمتعون بالمهارة لتحقيق هدف العائد طويل الأجل بنسبة 4 إلى 5% فوق مستوى التضخم.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار أكثر صعوبة، موضحا أنه "لكي نتمكن من الوفاء بتفويضاتنا في المفترة المقبلة، نحتاج إلى تكثيف نشاطنا في عدد من المجالات".