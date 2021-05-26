قلق محلي من ارتفاع سعر صرف اليوان لمكافحة ارتفاع أسعار السلع

ذكرت صحيفة المعلومات الاقتصادية الحكومية في الصين أن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني قد لا تكون طريقة جيدة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع.

هذه التصريحات ترجمت على أنها الموقف الرسمي للحكومة الصينية، وهو رأي يوافق عليه العديد من المراقبين في السوق الذين أشاروا إلى أنه لا ينبغي للصين التركيز على رفع قيمة اليوان لخفض تكلفة الواردات ومستويات الأسعار، محذرين من أن ارتفاع سعر صرف الإيوان سيؤثر على المصدرين.

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ودارت نقاشات ساخنة في الأسواق المحلية في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا يجب أن تسمح الصين بمزيد من القوة لعملتها للتعويض عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان البنك المركزي قد كرر قوله بأن لا تغيير لسياسة العملة.

يشار إلى أن اليوان عند أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل الدولار.