وزارة الدفاع العُمانية تبدأ باستقبال طلبات الباحثين عن عمل

أعلنت وزارة الدفاع العُمانية أنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس، باستقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد والالتحاق بقوات السلطان المسلحة.

وذلك من خلال عدد من الإعلانات التي سيتوالى نشرها تباعاً لكل من الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية ، تبدأ وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة العمل اعتبارا من يوم غد ( الخميس) في استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021

مادة اعلانية

يأتي هذا الإعلان في وقت تتجه سلطنة عمان إلى تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

وكان نقلت وكالة الأنباء العمانية يوم أمس، أن السلطان هيثم بن طارق، وجه بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، بجانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.

وتضمنت الخطة المعلنة، أمس الثلاثاء، دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وشملت المبادرات على دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو المقبل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتضمنت المبادرات الجديدة صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال عمان لمدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفاً.

وتقرر وفق المبادرات صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال عمان لمدة 6 أشهر، للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.