وزير المالية الألماني متفائل بالتوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إنه متفائل بأن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستتوصل لاتفاق بشأن مستويات الحد الأدنى لضريبة الشركات في الأشهر المقبلة.

وفي كلمة ألقاها في برلين، قال شولتس "لدي قدر معقول من التفاؤل بأننا سنتوصل لاتفاق بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول نهاية الصيف".

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وشولتس هو مرشح حزبه الديمقراطي الاجتماعي لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.