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"المركزي السعودي" يتيح إضافة "تأمين كورونا" لوثائق "السياحة والزيارة"

مطار سياحة السعودية
جانب من حركة السفر بأحد المطارات السعودية
ساما

"المركزي السعودي" يتيح إضافة "تأمين كورونا" لوثائق "السياحة والزيارة"

حرصا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) لوثائق التأمين الصحي السارية - غير المشتملة على المنفعة - للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة.

وأضاف البنك في بيان له، أن ذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً بإعلانه المؤرخ في 2 مايو 2021 عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة).

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وأشار إلى أن الخطوة تأتي حرصا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وذكر أنه أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات؛ التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) أو الرقم المجاني.

كان البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، قد اعتمد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج السعودية، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى؛ وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة. كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

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