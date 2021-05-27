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"تنازلات كثيرة" تجبر سويسرا على التخلي عن "حلم السوق الأوروبية"

سويسرا والاتحاد الأوروبي
سويسرا والاتحاد الأوروبي
اقتصاد أوروبا

"تنازلات كثيرة" تجبر سويسرا على التخلي عن "حلم السوق الأوروبية"

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت الحكومة السويسرية التخلي عن معاهدة مع الاتحاد الأوروبي، كانت قيد التفاوض منذ سنوات، وسط معارضة محلية شديدة للاتفاق الذي كان من شأنه أن يساهم في تبسيط وتعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبلاد.

وكان الاتفاق يهدف إلى توحيد الإطار القانوني لإشراك سويسرا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات.

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وقالت سويسرا إن الاتفاق المطروح كان يطالب سويسرا بتنازلات كثيرة، وكان من شأنه تعريض سياستها للهجرة للخطر.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق منذ أكثر من 10 سنوات، لكن المفاوضات لم تبدأ إلا عام 2014.

وبقيت نقاط عدة عالقة بالنسبة للحكومة السويسرية، لكن بروكسل رفضت أي حلول توافقية إضافية منذ نهاية 2018.

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