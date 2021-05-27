في خضم تقلباتها.. مستثمر يلمح لضخ مليار دولار في عملة مشفرة!

أبدى المستثمر الناشط كارل إيكان "Carl Icahn " اهتماماً بالاستثمار في العملات المشفرة، ملمحاً إلى أنه قد يضع في النهاية أكثر من مليار دولار في إحدى العملات المشفرة.

وأكد إيكان، الذي لم يستمثر في العملات المشفرة بعد في مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية، أنه يدرس الفرص في سوق العملات المشفرة بما فيها البيتكوين والإثيريوم.

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وفي خضم موجة التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأصول المشفرة والتي شهدت عملات بيع قياسية، جاءت الصين جنباً إلى جنب مع تغريدات قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك كأحد أبرز الأسباب الرئيسية التي أثرت على توجه الأسواق في الآونة الأخيرة.

وظهرت الصين بقوة في مشهد أسواق العملات المشفرة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد قرار من الحكومة الصينية بشأن وضع قيود على تداول العملات المشفرة وتعدينها بعد سنوات طويلة كانت بكين تعمل من خلالها على خفض حدة المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة ووضع الأطر القانونية لها.

ولم يكن الظهور الأخير لبكين في مشهد العملات المشفرة هو الأول من نوعه، إذ يشير تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم شهد العام 2018 عمليات بيع عنيفة على البيتكوين وما صاحبه من تراجع كافة الأصول المشفرة في حينه، حتى بدأت تلك الأصول تتعافى تدريجيا وتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفيما بدا أنه مشهد تتحكم فيه الصين وإيلون ماسك بدفة أسعار العملات المشفرة، حيث تتسبب تغريدات ماسك في ارتفاع الأسعار أو هبوطها، فقد البيتكوين نحو 10% من قيمته السوقية بعد إعلان بكين عن القيود الجديدة التي فرضتها الجهات الرقابية في وقت سابق من مايو.

والخسائر التي منى بها البيتكوين في أعقاب القرارات الصينية هي نفس نسبة الخسائر التي تكبدها بعد تغريدة لإيلون ماسك انتقد فيها الاستهلاك الكثيف للطاقة لعمليات تعدين البيتكوين.